CEO da Chilli Beans fará live para lojistas

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 09:40 horas

Volta Redonda – O CEO e fundador da Chilli Beans, Caito Maia, fará nesta quinta-feira, 16, às 15h50min, uma live para associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR). A iniciativa da CDL Jovem é inédita e vai possibilitar bate papo entre associados e o dono de uma das maiores marcas no setor de óculos e acessórios da América Latina.

O bate-papo vai ser pelo instagram @cdlvoltaredonda e abordará a importância do marketing digital no cenário atual. A medida visa ainda capacitar lojistas durante pandemia do Novo Coronavírus.