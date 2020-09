Cerca de 369 vagas de emprego são oferecidas pela Secretaria de Trabalho esta semana

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 09:58 horas

Rio- A Secretaria de Trabalho, através das unidades SINE-RJ, disponibiliza 369 oportunidades de trabalho nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana esta semana. Na região Metropolitana, estão sendo oferecidas 187 vagas.

Entre elas, 40 para auxiliar operacional de logística, 30 para vendedor, 30 para operador de teleatendimento e 15 para auxiliar de logística, entre outras.

No Centro Sul-Fluminense, são oferecidas 100 vagas, destas, 50 são para garçom e 50 para auxiliar de cozinha. Na região Serrana, existem 63 vagas. Entre as opções há 10 vagas para atendente de telemarketing, 6 para ajudante de caminhão, 4 para carregador de caminhão e 6 para promotor de vendas, entre outras.

Também são oferecidas, na região do Médio Paraíba, 19 vagas, entre elas, oportunidades para faxineiro, ajudante de eletricista, montador de móveis e vendedor, entre outras.

As vagas são ofertadas na rede SINE-RJ e disponibilizadas aos candidatos de acordo com o perfil profissional cadastrado no programa. A remuneração e as exigências para cada função são variáveis e devem ser consultadas no programa SINE.

Para verificar as oportunidades, é necessário realizar o cadastro e acessar o programa através dos canais digitais empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

Para esclarecimentos de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a nossa Central de Captação, através do e-mail cecap@trabalho.rj.gov.br. A SETRAB-RJ continua seu trabalho em busca de parcerias com os pequenos, médios e grandes empresários fluminenses, para que, cada vez mais, disponibilizem suas vagas no SINE-RJ.

Isso garante a manutenção e a oferta dos diversos serviços oferecidos na rede de atendimentos ao cidadão.