Certificação coloca Cinbal entre os 80 melhores lugares para trabalhar no estado

Sul Fluminense – A empresa Cinbal, do grupo Incoflandres, foi reconhecida como uma das 80 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nessa terça-feira (22), no espaço Viva Rio, no Rio de Janeiro, na cerimônia de premiação do ‘Great Place To Work’, mais conhecido como – GPTW, em sua 18ª Edição no estado. A certificação, presente em mais de 170 países, realiza um diagnóstico corporativo para valorizar as boas práticas e ambientes saudáveis.

Com 750 funcionários nas unidades em Volta Redonda e Pinheiral, a Cinbal, em sua primeira participação, conquistou a 37ª posição no ranking de empresas de médio porte, fato que colocou a indústria do segmento do aço no mapa das empresas que oferecem um dos melhores ambientes de trabalho do estado, além de um crescimento sustentável.

De acordo com a organização da GPTW, mais de 5 mil empresas estaduais elegíveis foram avaliadas em 2025. O ranking é estruturado com critérios e métricas rigorosas e transparentes. A avaliação analisa diversos aspectos institucionais, as boas práticas de gestão e ainda realiza uma pesquisa opinativa com os próprios colaboradores, que contam detalhes sobre como é trabalhar na empresa. Para receber a certificação e poder concorrer ao prêmio é necessário o mínimo de 70% no nível de satisfação.

Durante a cerimônia de premiação, o diretor de Operações da Cinbal, Eduardo Louver, destacou o sentimento de reconhecimento do grupo ao entrar no seleto hall de melhores empresas empregadoras do estado.

“É um momento histórico para a Cinbal e eleva a empresa a um novo patamar de excelência e competitividade. Ao longo dos anos desenvolvemos diversas ações que valorizam o capital humano, promovendo a igualdade e justiça entre nossos colaboradores. Cada programa implementado é um investimento na melhoria do processo produtivo. E esse processo só pode melhorar se o ambiente for propício, se o colaborador se sentir pertencente aquele projeto. Tudo isso nos levou a esse reconhecimento incrível, e que é uma vitória de todos”, afirmou Eduardo.

O evento, que contou com diversos atrativos das grandes noites de premiação, como espumantes e tapete vermelho, chegou a sua . E para o presidente do grupo, Mario Roberto de Bastos Gomes, essa edição, a primeira da Cinbal, ficará marcada para sempre.

“Essa conquista representa um marco importante e que vem em um grande momento para celebrar os 75 anos de fundação do grupo Incoflandres. Profissionais qualificados buscam ambientes de trabalho atraentes, onde se sintam valorizados, respeitados e com oportunidades de crescimento. Esse é o nosso pensamento, o nosso foco e hoje, se tornou um reconhecimento do trabalho”, afirmou.