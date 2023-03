Cláudio Castro discute recuperação fiscal e dívidas dos estados com Haddad - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 20:58 horas

Rio e Brasília – O governador Cláudio Castro se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira (07), em Brasília, para discutir a revisão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e da dívida dos estados

Castro enfatizou que o Governo do Rio de Janeiro assinou o Plano de Recuperação Fiscal uma semana antes da sanção das leis federais que limitaram o ICMS sobre combustíveis, energia e telefonia.

A previsão é que, em 10 dias, o ministério e os estados cheguem a uma solução sobre a incidência do ICMS sobre energia elétrica (TUST e TUSD) e combustíveis, além da questão da compensação aos entes pela perda de arrecadação com a redução do imposto em 2022. Havendo consenso, a ideia é avançar sobre a revisão do regime.

O Plano de Recuperação Fiscal foi construído com base em uma estimativa de receita que foi frustrada com as mudanças do ICMS trazidas pelas leis complementares federais 192 e 194. Somente no ano passado, a perda de arrecadação no Rio foi de cerca de R$ 5 bilhões em combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Entretanto, apuração realizada com base nos critérios da lei 194 aponta uma redução de R$ 3,6 bilhões, valor menor por conta do comportamento do ICMS dos demais setores.