Codec BM elege nova mesa diretora para gestão 2023/2025

Barra Mansa – Foi realizada, na noite de segunda-feira (13), na sede da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), a Assembleia de Eleição e Posse da nova mesa diretora do Codec BM (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa). A nova diretoria assumirá o comando do conselho para a gestão 2023/2025. O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás (representante titular da entidade no conselho), foi eleito por aclamação o novo presidente.

Além de Gattás, a nova mesa também é composta por Gleidson Kelman Bragança Gomes como vice-presidente (representante titular da CDL BM), Douglas Maia Carvalho, como 1º secretário (representante suplente da OAB RJ – 4ª Subseção Barra Mansa), Lilian Panizza Ferreira, como 2º secretária (representante titular do Sicomércio) e Leonardo Ramos de Oliveira, como tesoureiro (representante da Secretaria Municipal de Finanças).

Para Matheus Gattás, Barra Mansa passa por um momento de crescimento, dando passos importantes para o seu desenvolvimento econômico, o que motiva ainda mais a atuação do Codec BM. “Estamos num momento importante, principalmente com a criação da Companhia de Desenvolvimento e a implantação do Condomínio Industrial, uma realidade que Barra Mansa vive hoje. A inserção do Codec BM nesse contexto é fundamental para o desenvolvimento da cidade, realizando a união e construindo um bom relacionamento entre as entidades de classe e o poder público”, disse ele, agradecendo a todos os presentes pelo apoio e confiança.