Comércio de Barra Mansa está otimista para o Dia dos Namorados

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 17:14 horas

Barra Mansa – Já há algum tempo, o dia 12 de junho tem sido uma das datas mais fortes do calendário comercial, considerada a terceira maior e, portanto, uma oportunidade para aquecer o comércio e a economia. Em Barra Mansa o setor varejista está otimista com mais essa importante data que fomenta o comércio local em seus diferentes segmentos.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 2021 houve alta de 2,5% no volume de vendas, quando comparado ao Dia dos Namorados de 2020, e este índice deve ser novamente maior para esse próximo.

Em 2022, os varejistas esperam grandes lucros, já que em 2021 foram movimentados quase R$2 bi em vendas.

De acordo com a CDL Barra Mansa, essa previsão otimista vem depois que o Dia das Mães apresentou números positivos. No entanto, a inflação alta e o aumento dos juros continuam sendo os vilões do setor.

A previsão para o crescimento de vendas para o Dia dos Namorados seja em torno de 10% comparado ao ano passado.

Sabadão de Compras de Barra Mansa

“O 12 de junho tem trazido resultados positivos em vendas para diferentes setores, até mesmo os que não atuam diretamente na linha do romantismo mas aproveita o momento para atrair o cliente. E paralelo a isso, temos as festas juninas que incentivam para que o mês de junho, para o lojista, seja ainda mais significativo”, disse Leonardo dos Santos, presidente da CDL Barra Mansa reforçando que para incrementar as vendas em Barra Mansa, nesse sábado, dia 11 de junho, a cidade estará com o comércio liberado para funcionar até às 18h para o “Sabadão de Compras”.

“Nesse formato de Sabadão de Compras, as ruas estarão abertas, mas com atrações. Além da ação da CDL para o sorteio do Dia dos Namorados, as lojas poderão funcionar até mais tarde, algumas com ofertas exclusivas ao consumidor, haverá ações de lazer como food truck nas Praças da Liberdade e da Matriz”, finalizou o presidente.

Campanha

Em Barra Mansa, a data é reforçada pela Campanha CDL Dia dos Namorados

A CDL Barra Mansa lançou a campanha Dia dos Namorados envolvendo todos os associados e consumidores da cidade para essa data tão esperada pelo varejo.

“A CDL de Barra Mansa mais uma vez lançou uma campanha institucional para fomentar as vendas na cidade, pois acreditamos na importância dessa data e sabemos que é necessário envolver o consumidor para o tema, já trazendo o clima para as ruas”, diz o presidente da CDL BM, Leonardo dos Santos.

E como forma de envolver o público, a entidade fará um sorteio nas redes sociais. Serão sorteadas três (3) cestas de guloseimas.

Para participar, o consumidor deverá:

1- Seguir o perfil no Instagram (@cdlbarramansa)

2- Tirar uma foto com seu amor no coração de flores que está em frente à CDL Centro (Rua Rio Branco, n°70)

3- Postar essa foto com a hashtag #CDLQuemAmaPresenteia

4- Marcar dois amigos nos comentários do post oficial do sorteio.

A data do sorteio será dia 13 de junho..