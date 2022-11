Comércio de BM prevê alta de 10% nas vendas da Black Friday

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 19:07 horas

De acordo com a CDL a data é um termômetro para o Natal e lojistas devem ficar atentos em oferecer um bom atendimento ao cliente

Barra Mansa – Há menos de duas semanas para mais uma edição da Black Friday, conhecida como a sexta-feira negra que promete grandes descontos nos setores de varejo e serviços, entidades que representam o comércio de Barra Mansa afirmam que a expectativa é de aumento nas vendas, em até 10% ,se comparado ao ano anterior. Embora oficialmente a Black Friday seja no dia 25 de novembro, muitas lojas já estão oferecendo descontos como forma de atrair os consumidores.

Conforme destaca o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), o empresário José Paulo Nogueira, neste ano, quando também tem o gancho nas vendas da Copa do Mundo – que começa no dia 20 – o comércio está bem animado para as vendas da Black Friday.

– Acreditamos nos números divulgados pela nossa Confederação Nacional do Comércio Lojistas e CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) com expectativas de aumento comparado ao ano passado também para Barra Mansa em torno de 7% .

Estudo da CNDL aponta que serão injetados R$ 20,3 bilhões no segmento, durante o último trimestre. Além disso, a CNC prevê crescimento de 7,9% em comparação ao faturamento de 2014, ano em que o Brasil sediou o mundial de futebol – destacou o presidente.

Em ritmo de promoções

Segundo o presidente, todo o comércio já está em ritmo das promoções oferecidas na Black Friday e dos produtos relacionados à Copa do Mundo. Nogueira explica que há alguns meses os lojistas estão preparando seus estoques, selecionando os produtos que entrarão em oferta e já fazendo seu relacionamento em vendas juntos aos clientes.

– Em algumas lojas, a Black Friday já está acontecendo por meio de ofertas e, acredito que na semana da data, muitos produtos entrarão em cena com preços bem atrativos em diferentes segmentos – adiantou.

Considerando que a Black Friday é um dia muito esperado pelos consumidores, Nogueira acrescenta que a orientação da CDL sempre é em relação à segurança nas vendas e nas lojas devido ao fluxo maior de pessoas circulando na área comercial da cidade.

-Os lojistas devem se preocupar com a questão da segurança, tanto para o estabelecimento quanto para os consumidores. Além disso, devem estar atentos às regras de troca de mercadoria em relação aos produtos em oferta e, claro, em oferecer um bom atendimento, tendo em vista que essa data é um termômetro de vendas para o nosso fim de ano no varejo – salientou o empresário, ao acrescentar que nos últimos anos pôde-se observar a adesão de vários segmentos a Black Friday, inclusive o de prestação de serviços, que tem aproveitado a data para fazer bons negócios.

De acordo com a presidente do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista),Lilian Panizza, a expectativa é de aumento nas vendas, neste ano, quando ela aposta que o varejo terá um melhor desempenho se comparadas a anos anteriores.

-Nós já estamos já realizando uma campanha de Black Friday, instruindo o comerciante a fazer promoções, sinalizar a loja e investir em divulgação. As vendas devem aumentar uns 10%, um índice que na verdade, em relação aos anos anteriores a pandemia ainda é inferior porque o varejo está retornando ao ritmo de venda após esse período – observou a presidente.

Segundo o Procon, consumidor deve fazer pesquisa antecipada

Para evitar que os consumidores caiam em golpes ou que sejam atraídos pelos “falsos” descontos, o Procon de Barra Mansa orienta para que façam pesquisas diárias sobre o preço do que pretendem comprar. De acordo com o gerente do Procon. Felipe Fonseca, esse monitoramento deve ser antecipado e não apenas na semana da Black Friday.

– Fazer pesquisa e comparar preços só na semana ou no dia da Black Friday não adianta. Infelizmente, principalmente no comércio de eletrônicos, é comum a loja jogar o preço de um produto lá em cima, na semana da promoção, e no dia colocar o preço normal como se já estivesse com desconto – alerta o gerente.

Segundo ele, esse é um tipo de caso que pode e deve ser denunciado no Procon, no entanto, que para ser evitado, basta o consumidor utilizar os sites de consultas de preços nos quais é possível encontrar o histórico de valores de determinados produtos, nos últimos meses.