Comércio de Volta Redonda poderá abrir neste sábado

Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 15:30 horas

Volta Redonda – Os comerciantes de Volta Redonda poderão decidir se abrem ou não as portas neste sábado, dia 17, feriado de aniversário da cidade. Os que decidirem pela abertura deverão arcar com os valores de hora extra e outras verbas decididas junto com o sindicato dos comerciários.

Os estabelecimentos que abrirem deverão, ainda seguir todas as normas de prevenção e combate à Covid-19 estabelecidas nos decretos municipais.