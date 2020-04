Comércio mantém vendas através de delivery

Matéria publicada em 10 de abril de 2020, 10:12 horas

Volta Redonda – Para sobreviver a quarentena decretada por conta da pandemia de Covid-19, comerciantes da região, seguem a tendência mundial e se reinventam para manter as vendas. O delivery, utilizando anteriormente pelos setores de alimentação como restaurantes e bares, se tornou também a principal estratégia da maioria dos comerciantes. Um deles é o proprietário de uma sapataria, Jairdo Severino da Silva, que optou por esse canal de vendas para não perder o faturamento.

“O comerciante tem dois caminhos: ficar lamentando esse limão que caiu no seu colo ou fazer uma limonada. Então escolhemos fazer uma limonada e atender de forma mais personalizada nossos clientes, tanto em vendas como no recebimento de prestações de crediário. Disponibilizamos receber em casa, num horário específico na loja ou mesmo incentivando depósitos e transferência bancária. Para tudo temos que ter um plano B”, afirmou o empresário.

A empresária Gleice Meira, também teve que se adaptar e remontar a sua rotina de trabalho. “Tenho trabalhado em home office mandando mensagens para as minhas clientes e em redes sociais durante o dia. E no final da tarde, vou até a loja para separar os pedidos e enviar via motoboy aqui em Volta Redonda e Barra Mansa”, contou, ressaltando que na opinião dela as vendas online e por delivery terão uma força muito maior com o fim dessa quarentena. “As pessoas estão se acostumando a comprar dessa forma devido a vida corrida e praticidade de receber em casa ou no trabalho”, afirmou Gleice.

Quem já utilizava o delivery, aposta nas alternativas como a pronta entrega, para se destacar já nesse momento. “Esse serviço já era feito antes e sempre funcionou. As pessoas querem comodidade e atendimento personalizado. Nesse campo de vendas pela internet, o cliente ter o produto na mão, poder tocar, sentir, experimentar faz toda a diferença. Preço é relativo e o atendimento personalizado é o fator determinante para o sucesso das vendas”, disse Jairo.

Expectativa para o setor pós-quarentena

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de Castro, disse que o momento é muito grave para a economia não só do país, como da cidade, por conta do fechamento do comércio, que vai provocar prejuízos incalculáveis, com uma projeção de mais de 3 mil demissões, das quais 1.759 se consolidaram nos primeiros dez dias da quarentena.

“Nos preocupamos com a vida, mas, não há como não avaliar os impactos na economia. Mais de 80% do nosso comércio é formado por 80% de microempresas, que não estão recebendo ajuda dos governos e muitas delas não só vão demitir como talvez não consigam reabrir as portas depois dessa quarentena. Temos pelo pior, mas não podemos perder a esperança”, disse.

Segundo ele, os setores que conseguem trabalhar com delivery devem investir nesse serviço não só para manter as vendas como para fortalecer suas marcas por meio das mídias digitais. “Sabemos que é preciso ter os dois meios, o físico e o digital, funcionando, porque um complementa o outro, mas se, neste momento, o único meio de atender for por entrega, o lojista que puder trabalhar desta forma, precisa fazer e adotar outras medidas como usar mão de obra em home office, suspensão de contrato e redução de jornada e salário, conforme possibilita a Medida Provisória 936/20, que já está em vigor. É um momento de usar todas as ferramentas como plataforma de sobrevivência. Enquanto isso, continuamos lutando pela a reabertura do comércio o mais rápido possível de forma segura”, acrescentou.