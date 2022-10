Comércio prevê mais contratações temporárias para vendas de Natal

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 17:34 horas

Expectativa é que a oportunidade de novas vagas seja até 30% superior aos últimos dois anos

Volta Redonda e Barra Mansa – Faltando menos de três meses para as comemorações de fim de ano, os setores de varejo e de serviços de Volta Redonda e Barra Mansa, já vêm se preparando para o principal período de vendas, visando a contratação de novos profissionais. Passada a fase da pandemia, a expectativa é de que o volume de vendas neste ano seja ainda maior e com isso, conforme projeção de entidades empresariais como o Sicomécio e a CDL, as contratações temporárias podem ter um aumento de até 30%, se comparadas aos últimos dois anos.

Conforme destaca a presidente do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Barra Mansa, a empresária Lilian Panizza, com o avanço da vacinação e o recuo do vírus da Covid-19, as pessoas estão mais dispostas ao consumo e isso irá influenciar diretamente no aumento das vendas presenciais. Para atender a essa demanda, a empresária ressalta que o lojista deve priorizar o perfil de funcionário dinâmico, aberto para novos desafios, que saiba ouvir as necessidades dos clientes visando não só uma contratação temporária, mas futuramente uma efetivação.

– Nada supera o contato humano e a tendência é de que os consumidores priorizem as lojas físicas neste fim de ano. O comércio de Barra Mansa já começa as e preparar para as contratações, em novembro, para atender tanto a demanda de black Friday, quanto a de Natal e dos horários estendidos desta época do ano. Temos uma expectativa de aumento de até 10% nas contratações temporárias, o que neste período é imprescindível para melhor atender aos clientes – ressaltou a presidente do Sicomércio.

Capacitação e preparação das equipes

De acordo com o presidente da CDL de Barra Mansa, José Paulo Nogueira, algumas lojas já deram início às contratações visando a capacitação e a preparação das equipes para a chegada da época de maior movimento nas empresas, que é o Natal.

A expectativa da CDL é de aumento em vendas na maior parte dos setores que fomentam a economia local no fim de ano, e, segundo o presidente da entidade, o reflexo disso deve-se ao balanço positivo de pós-vendas nas últimas datas comemorativas. Um exemplo foi o Dia das Crianças, no qual os lojistas registraram um aumento de 5% a 10% no movimento em relação ao mesmo período do ano passado.

-Alguns setores praticamente dobram seus faturamentos no mês de dezembro e, com isso, a expectativa dos comerciantes da cidade é de um aumento de 20% à 30% a mais no quadro de funcionários já existente. Setores como vestuário, calçados, produtos de casa, acessórios, eletrônicos, estão nessa lista de maiores contratações incluindo a gastronomia e demais ramos que aproveitam o fluxo de vendas maior nas ruas, entre eles a prestação de serviço – destaca Nogueira .

Vendedores em alta

Com relação às contratações, a CDL reforça que a função de vendedor vai ser a de maior demanda , seguida também de ajudantes, balconistas, entregadores e profissionais que atuam em salões de beleza e demais serviços prestados.

-É chegada a hora de reforçar o time para a melhor data do nosso varejo. São profissionais que vão garantir o bom atendimento ao cliente, o estoque e até a pós-venda das lojas, pois a ideia sempre é ter maiores vendas no fim de ano mas, principalmente, fidelizar esse cliente que chega em nossas lojas nessa época- explica o presidente.

Ao orientar o lojista, na hora da contratação, Nogueira ressalta que em função da queda no índice de desemprego, um dos maiores desafios neste fim de ano será encontrar um profissional do varejo qualificado.

– Então a dica é saber qual foi a última experiência do candidato no varejo e se ele atende ao perfil que o empresário está procurando. É sempre interessante buscar por pessoas que já conheçam a empresa ou até mesmo que já passaram por ela em algum momento – alertou Nogueira, ao acrescentar que a expectativa é de que as vendas aumentem até 12% no segundo semestre, em relação a janeiro a junho de 2022.

Volta Redonda tem expectativa de duas mil novas vagas

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Bens e Serviços de Volta Redonda (Sicomércio-VR), o volume de vendas no final do ano cresce em torno de 20% comparado a outros meses por conta do Natal e das confraternizações, além das férias. Esse movimento contribui para um aumento de 15% no número de vagas oferecidas no comércio, incluindo o setor de gastronomia.

– É uma época em que se contrata mais para atender essa demanda gerada pela troca de presentes, confraternizações, amigo-oculto, eventos corporativos e é preciso se preparar para esse momento -, comentou o presidente do sindicato, Levi Freiras.

Segundo o sindicato, a seleção de novos profissionais começa no final de outubro e a expectativa para este ano é que sejam abertas pelo menos duas mil vagas temporárias em Volta Redonda.

E para ajudar nesse desafio de buscar um profissional com perfil para atendimento, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) tem a Central de Empregos, que visa oferecer vagas disponibilizadas pelas empresas, fazendo todo o trabalho de seleção. O banco de talentos tem mais de 30 mil currículos cadastrados. As vagas são divulgadas nas redes sociais e na imprensa. Os interessados podem acessar o site cdlvr.org.br. As empresas também podem cadastrar as vagas e entrar em contato com a equipe de atendimento pelo telefone 3344-8050 para saber mais.

– Buscamos contribuir para que o comércio e os setores de prestação de serviços e gastronomia montem sua equipe com antecedência para dar tempo de treinar os novos contratados e estar pronto para esse movimento maior entre novembro e dezembro – , comentou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

Para quem está em busca de uma oportunidade temporária, as duas entidades empresariais orientam que é importante a pessoa interessada sempre manter o currículo atualizado, se cadastrar nas centrais de emprego, participar de palestras sobre atendimento, gestão e acompanhar as redes sociais das lojas da cidade.

De acordo com a CDL e o Sicomércio, as vendas para a Copa do Mundo já começaram, com produtos nas lojas, como camisas, bandeiras e acessório, o que também irá influenciar na necessidade de mão de obra para atender aos clientes.

“O maior evento esportivo do mundo só vem agregar ainda mais de forma positiva no comércio, impulsionando as vendas. Nossa expectativa é alta, porque as famílias e os amigos gostam de se reunir para assistir os jogos, torcer pelo Brasil”, afirmou Levi. Segundo Gilson, as empresas se planejam para trabalhar nessas duas frentes. “O comércio está se organizando, mas, com certeza, vai ser uma grande festa com boas vendas”, finalizou.