Comércio varejista de Barra Mansa se prepara para vendas de fim de ano

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 16:43 horas

CDL BM aposta no Natal para recuperar parte dos negócios prejudicados durante a pandemia

Barra Mansa – Mesmo diante de um cenário cheio de incertezas, a CDL Barra Mansa está otimista e apostando nas vendas pelo melhor período para o comércio varejista, o Natal. De acordo com Leonardo dos Santos, presidente da CDL BM, nunca foi tão complicado definir o cenário para o final do ano, mas a certeza está na de que o comércio está para todos, se mexendo, se preparando e indo à luta.

– Não imaginávamos pensar passar por tantas dificuldades estruturais, burocráticas e temerosas em relação à saúde e cuidado de nossas equipes e clientes, da forma como estamos tendo que agir no dia a dia de nossas empresas. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina do comércio, mexeu com a cabeça e emoção de muitas pessoas. Foi (e ainda é) preciso muita mobilização e constante conscientização para enfrentarmos esse vírus que ainda ronda as ruas e as pessoas – disse o empresário, acrescentando que, em função desses fatores, a visão de curto prazo ainda está muito nebulosa e passar por este período será mais um desafio deste ano. “Mas vamos vencer!”, acredita.

Segundo registros comparativos ao primeiro semestre, as expectativas para essa reta final de um ano tão inédito devem ser analisadas a curto prazo, talvez mensal ou mesmo semanalmente, uma vez que, a cada semana, as cidades acompanham a evolução da pandemia no Brasil e no mundo, o que reflete diretamente nas resoluções da sociedade. “O comércio busca a todo momento entender e se adaptar ao ‘novo normal’ e isso é a certeza de toda a elaboração das ações até o final do ano”, falou Leonardo dos Santos.

De acordo com a diretoria da CDL Barra Mansa, este é o momento de preparação para 2021, um período essencial para que os negócios saiam bem desse ano e garantam boas surpresas no próximo. “Pensar nas decisões de agora com os efeitos para 2021; buscar inovação, se digitalizar; buscar novos conhecimentos; capturar as melhores oportunidades; pensar positivo e saber liderar e motivar as equipes para acreditarem que tudo vai passar. São dicas importantes para superar as dificuldades e planejar a retomada de forma constante para que, no último trimestre, o seu negócio esteja preparado para uma economia bem mais positiva do que atualmente. Pensar fora da caixa faz toda a diferença”, finaliza o presidente da entidade.

Natal de luz e magia

A CDL Barra Mansa – em parceria com a Aciap e Sicomércio e apoio da prefeitura – está elaborando o projeto de decoração e iluminação para o Natal 2020. A ideia é enfeitar o centro comercial da cidade, como forma de preparar o local para o período festivo, visto também que a pandemia instalada no começo deste ano afetou diretamente as vendas do setor varejista. A iniciativa visa, ainda, reacender na população o espírito de Natal. Mais detalhes serão divulgados em breve, assim como uma campanha de prêmios para os consumidores que realizarem suas compras no comércio da cidade. “O encanto natalino estará diariamente nas ruas, trazendo o espírito de paz, esperança e a magia que essa data representa para que todos possam vivenciá-lo ao longo dos meses”, destaca a CDL Barra Mansa.