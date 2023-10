Conferência de Agricultura e Pesca quer fortalecimento do setor

Angra dos Reis – A Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca de Angra dos Reis realiza nesta quinta-feira (5), a 2ª Conferência Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca. O evento será realizado no Centro de Estudos Ambientais (CEA, Av. Prefeito Jair Toscano de Brito, S/Nº, Praia da Chácara), das 8h às 16h. Participarão do evento representantes da Prefeitura e de entidades de classe relacionadas aos setores envolvidos, além do público em geral interessado nas áreas em questão.

Durante a conferência serão debatidos temas importantes para a agricultura e pesca, como metas para os avanços nos setores, papel e importância da agricultura familiar, legislação, apoio do poder público etc. Além disso, na conferência será composto o Conselho de Desenvolvimento Rural, Aquícola e Pesqueiro.

– Nossa proposta é conscientizar sobre a importância do conselho popular para os trabalhadores rurais e da pesca, pois é no conselho popular que os principais assuntos e necessidades das categorias são debatidos. O conselho tem um grande poder de diálogo e debate com o setor público. O fortalecimento dos setores de agricultura e pesca passa pela atividade do conselho – explica Leandro Silva, secretário-executivo de Agricultura, Aquicultura e Pesca.

O Conselho de Desenvolvimento Rural, Aquícola e Pesqueiro será composto por representantes de entidades de classe ligadas à agricultura, aquicultura e pesca e também representantes do poder público (Prefeitura).

– A conferência é um momento importante para que os assuntos sejam debatidos, e cada setor poderá escolher seus conselheiros representantes, que levarão as demandas junto ao poder público, para que sejam discutidas as soluções. Portanto, a adesão e o comparecimento das entidades representativas dos setores são muito importantes para o sucesso da conferência e para um debate esclarecedor sobre agricultura, aquicultura e pesca de Angra dos Reis – ressalta o secretário municipal da pasta, Wagner Junqueira.