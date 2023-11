Conselheiros da Abrasel Regional Sul Fluminense são empossados em Volta Redonda

Volta Redonda – O empresário Ricardo de Salles assumiu a presidência da Abrasel Regional Sul Fluminense. A cerimônia de posse aconteceu na noite de terça-feira (28) no salão de festas Ricardo Buffet, em Volta Redonda. Além dele, também foram empossados os novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal dos Núcleos da Costa Verde e da Microrregião do Médio Paraíba do Sul para o triênio 2023/2026.

De acordo com o presidente, a meta dos novos conselheiros é aproximar e estreitar os laços entre a entidade e os associados, que atualmente somam 104, além de promover a união dos diversos setores do mercado alimentício e aumentar o número de associados.

“O grande desafio é trazer o associado para nós, para juntos fazermos uma associação mais forte para nos representar junto ao poder público e instituído. Além de ser uma associação de bares e restaurantes, a Abrasel também é política e devemos manter um bom relacionamento com a classe política”, explicou.

O empresário Paulo Dinis Marques é um dos conselheiros fiscais empossados da Abrasel Regional Sul Fluminense. Ele também é presidente do Sindicato de Panificação Grupo Alimenta Sul Rio e ressalta a importância da união de todos os segmentos do setor de alimentação.

“A intenção é promover a união entre os diversos segmentos da alimentação, fortalecer as empresas para criar mais empregos e impulsionar o setor alimentício como um todo”, ressaltou.

Maurício Costa, conselheiro da Abrasel Rio de Janeiro, explicou que a Abrasel é uma instituição nacional e que no estado possui três seccionais distintas: Rio de Janeiro, Leste Fluminense e Sul Fluminense facilitando o apoio aos comerciantes.

“Essa organização facilita as conexões e o networking para estarmos mais próximos dos comerciantes, entender as demandas e peculiaridades locais e apoiar as empresas”, disse, acrescentando que o setor de bares e restaurantes é o segmento que mais cresce em todo o país e também é o que mais emprega. Jovens têm sua primeira oportunidade de emprego nesse setor.

Mais de 150 convidados, entre empresários e autoridades, prestigiaram o evento, que também contou com uma palestra do Sebrae e um coquetel de comemoração.