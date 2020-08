Construtora entrega segunda fase de empreendimento em regime drive-thru

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 18:14 horas

Volta Redonda – O Grupo Aceplan vai entregar a segunda fase do Residencial Jardim Mariana,nesta sexta (21 de agosto de 2020), contendo 248 apartamentos, somadas as 252 unidades já entregues em 31 de julho de 2020, totalizando 500 unidades.

A entrega vai ser no mesmo formato anterior, sistema drive thru, dentro do próprio condomínio, com toda estrutura de logística para atender todos de forma segura e eficaz, seguindo todas as normas de segurança em relação ao covid-19.

O empreendimento vai completar 2 anos no dia 21 de agosto, desde da assinatura do contrato com Caixa Econômica Federal, isso mostra a responsabilidade da empresa com prazo e qualidade de seus serviços. Oficialmente no contrato com a Caixa, 2º fase tem data de entrega para 31 de dezembro de 2020, essa antecipação de 4 meses traz uma imensa satisfação a empresa por mais uma vez ter seu cronograma de obra concluído com antecedência e aos novos proprietários a alegria de poder mudar antes do planejado.

Como diretor do Grupo Aceplan, Mauro Campos agradece aos compradores do Residencial Jardim Mariana, os colaboradores e todos que contribuíram para esse sucesso do projeto, onde inicialmente não existia nada ao redor, hoje está se tornando um bairro planejado, com novos empreendimentos contendo quartos com suítes, 2 elevadores por torre,varanda, lazer e a novidade do Grupo, o lançamento do mercado local, para suprir as necessidades básicas desses familiares. Em primeira mão eu anuncio a implantação de um posto de gasolina também no bairro e logo mais uma nova estrada que vai ligar o trevo do Bairro Jardim Mariana ao trevo próximo ao Portal da Saudade, dando seguimento nos meus projetos, que são planos para mais 40 anos de construção e investimento em nossa cidade.