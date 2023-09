Consultora diz que estar preparado é fundamental na busca por um emprego

Sul Fluminense –A consultora de carreira Ludmila Lima foi taxativa: “Não minta para esconder seus defeitos”. Está é apenas uma das muitas dicas e orientações que ela destacou durante uma entrevista ao DIÁRIO DO VALE, nesta sexta-feira (22). Ludmila explicou que devido às exigências das empresas e do mercado de trabalho, o candidato a uma vaga de emprego deve estar atento a detalhes antes jamais percebidos.

Leia a entrevista:

1 – Como as pessoas podem e devem proceder para se posicionarem no mercado de trabalho?

R – Uma boa postura profissional envolve o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como empatia, comunicação e trabalho em equipe. Essas habilidades são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis e duradouros no ambiente de trabalho e contribuem para a satisfação pessoal e profissional.

2 – Hoje, quais as melhores formas de preparo de um currículo?

R – Dados pessoais atualizados contendo apenas: telefone, e-mail e url do Linkedin se tiver. Objetivo profissional, formação acadêmica, experiência profissional com os cargos descritos de cada experiência, atividades complementares que são os cursos extracurriculares e atividades extracurriculares.

3 – Em relação as entrevistas, quais dicas você pode passar para quem irá participar de um processo de seleção?

R – Não minta para esconder defeitos. Fale da sua carreira e, se não tiver experiência, cite outras situações como trabalho voluntário e estágio; Preste atenção no seu vestuário. Se vista de acordo com o cargo que irá ocupar. Observe a sua linguagem corporal e o seu vocabulário. Demonstre interesse pela vaga e estude sobre a empresa. Faça boas perguntas.

4 – Em relação as tendências e oportunidades de emprego, quais as maiores ofertas na região Sul Fluminense? Existe um setor que mais emprega?

R – A região é puxada pelo setor de serviços, mas com grande participação de indústrias dos setores metalúrgico e automotivo.