Consumidores já fazem pesquisa de preços para a Black Friday

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 17:04 horas

De acordo com o Procon, valores dos produtos devem ser monitorados para evitar golpes e ‘falsos descontos’

Barra Mansa – Faltando vinte dias para a Black Friday, também conhecida como a sexta-feira negra que promete grandes descontos no setor de serviços e varejo, e que neste ano acontece no dia 26 de novembro, muitos consumidores que pretendem aproveitar as promoções da data já estão antecipando a pesquisa de preços. Conforme destacam, o objetivo é evitar as falsas promoções e garantir o menor preço nos produtos desejados.

Acostumada a fazer compras pela internet, a gerente executiva Patrícia Dias da Silva, de 40 anos, já está se preparando para a Black Friday deste ano. Ela, que pretende comprar uma TV de 50 polegadas, tem entrada diariamente em páginas da internet, as quais considera seguras, para acompanhar a variação de preços.

– Eu sempre compro um eletrônico ou mais na Black Friday e o segredo para realmente ter um bom desconto é fazer pesquisas de preços algumas semanas antes. Só assim, na hora de fechar a compra, é que a gente tem a certeza de que fez um bom negócio – ressalta.

A auxiliar administrativa Denise Oliveira, de 40 anos, tem uma lista de itens que pretende comprar na Black Friday e também tem monitorado os preços dos produtos, todos os dias. Além de um smartphone, ela pretende comprar um liquidificador, fraldas e produtos de beleza.

– Já tenho um dinheiro guardado para comprar o telefone, à vista, e tentar um desconto ainda maior. As outras coisas vou comprar no cartão, mas tenho observado e acompanhado os preços para que no dia tenha certeza de que realmente estão com promoções. Todos os anos faço essa pesquisa antecipada e sempre dá certo – garantiu.

Economista dá dicas

De acordo com a economista Paloma de Lavor Lopes, se alguém pretende comprar algo na Black Friday é de grande importância que nos próximos 20 dias faça uma ampla pesquisa do valor do bem a ser adquirido.

– É ideal que busquem tanto nas lojas físicas quanto virtuais. No caso das virtuais deve-se redobrar a atenção e verificar se a loja efetivamente existe. Pode-se utilizar os buscadores e os marketplaces para evitar fraudes – orienta a economista.

Ainda segundo ela, outro fator importante a ser avaliado é se, realmente, o consumidor precisa daquele bem e se cabe no seu bolso, sem que venha a se endividar.

– O consumidor tem que ficar atento que após a Black Friday tem as festividades de final de ano. E também deve tomar cuidado e sempre que possível, evitar parcelamentos longos, ainda mais os que têm juros, uma vez que com a Selic subindo a tendência é que o parcelamento fique mais caro – alertou.

Procon orienta consumidor a pesquisar

Para evitar que os consumidores caiam em golpes ou que sejam atraídos pelos “falsos” descontos, o Procon de Barra Mansa orienta para que façam pesquisas diárias sobre o preço do que pretendem comprar. De acordo com o gerente do Procon. Felipe Fonseca, esse monitoramento deve ser antecipado e não apenas na semana da Black Friday.

– Fazer pesquisa e comparar preços só na semana ou no dia da Black Friday não adianta. Infelizmente, principalmente no comércio de eletrônicos, é comum a loja jogar o preço de um produto lá em cima, na semana da promoção, e no dia colocar o preço normal como se já estivesse com desconto – alerta o gerente.

Segundo ele, esse é um tipo de caso que pode e deve ser denunciado no Procon, no entanto, que para ser evitado, basta o consumidor utilizar os sites de consultas de preços nos quais é possível encontrar o histórico de valores de determinados produtos, nos últimos meses.

Outro alerta do gerente é com relação a importância de, no ato da compra, o consumidor exigir a nota fiscal e o prazo para entrega do produto, por escrito. Fonseca explica que para compras físicas não existe prazo de desistência, porém, que as compras efetuadas pela internet garantem até sete dias para o cliente apresentar insatisfação e solicitar a troca.

Por Roze Martins