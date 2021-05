Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 14:13 horas

Volta Redonda- A prefeitura de Volta Redonda dará mais um passo buscando ajudar o microempreendedor do município, e firmará nesta sexta-feira, dia 21, um convênio com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio).

O convênio entre o governo municipal e a AgeRio possibilitará uma melhor oferta de crédito a pequenas empresas, permitindo que empreendedores da cidade façam financiamentos de até R$ 21 mil, com taxa de juros a partir de 0,25% ao mês.

O empréstimo pode ser feito para capital de giro, investimentos em inovação, turismo, sustentabilidade, máquinas e equipamentos, franquias e expansão.

Para solicitar o financiamento, o microempreendedor deve ter inscrição no estado do Rio de Janeiro, faturamento anual de até R$ 360 mil e não possuir restrições no Serasa.

A concessão de crédito vai ser realizada mediante cadastro feito no Banco da Cidadania, ligado à Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Os funcionários passaram por um treinamento e estão aptos a receber os interessados em ter acesso ao financiamento.