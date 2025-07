Cooperativismo de crédito avança e movimenta R$ 885 bilhões em ativos

País – As cooperativas de crédito mantiveram um ritmo de crescimento expressivo ao longo de 2024, segundo o mais recente Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), divulgado pelo Banco Central do Brasil (BC).

De acordo com a publicação, 58% dos municípios brasileiros encerraram o ano com ao menos uma unidade de atendimento de cooperativa de crédito – um ponto percentual a mais que o registrado em 2023.

O número de cooperados também aumentou e chegou a 19,2 milhões, sendo 16,2 milhões de pessoas físicas e 3 milhões de pessoas jurídicas.

Em termos financeiros, o setor apresentou crescimento robusto. Os ativos totais somaram R$ 885 bilhões, alta de 21,1% em relação ao ano anterior. As operações de crédito atingiram R$ 529,7 bilhões, enquanto as captações chegaram a R$ 708 bilhões, com avanço de 21,7%.

“Os números demonstram que o cooperativismo de crédito segue expandindo de forma sólida e sustentável, contribuindo para o fortalecimento da concorrência e eficiência do Sistema Financeiro, além de consolidar seu papel como agente de inclusão financeira”, afirmou Andre Maurício Trindade da Rocha, chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig) do BC.