Coronavírus pode causar perda de R$ 30 bi ao PIB do Comércio do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 09:27 horas

Rio de Janeiro – Levantamento do Instituto Fecomércio RJ mostra que nos últimos sete (7) dias de enfrentamento ao coronavírus, empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio observaram uma queda de 50% na demanda.

Para os próximos sete (7) dias, a preocupação aumenta. Aproximadamente 83,3% esperam ter problemas, ou seja, mais empresários vão passar por dificuldades. Para eles, a falta de demanda deve atingir 70%.

Caso a percepção adversa se concretize, e as restrições permaneçam por 30 dias, o PIB do Comércio e Serviços do estado do Rio de Janeiro deve sofrer uma perda em torno de R$ 30 bilhões no mês.