Corpo de Bombeiros RJ prorroga prazos para o pagamento da Taxa de Incêndio

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 09:34 horas

Rio de Janeiro – O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai prorrogar os prazos para o pagamento da Taxa de Incêndio 2020 até outubro. Os vencimentos serão entre os dias 5 e 9 de outubro. A medida é uma orientação do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em virtude do período de pandemia e suas consequências econômicas.

Quem já recebeu o documento com as datas de vencimento de abril (entre 13 e 17 de abril) pode quitar a qualquer momento até o dia 9 de outubro, sem qualquer acréscimo. Quem ainda não recebeu o tributo pelos Correios, ou preferir, pode emitir uma segunda via com as novas datas no site do Funesbom: www.funesbom.rj.gov.br

– Para manter as orientações de isolamento social preconizadas pelas autoridades de Saúde, é importante informar que nossos polos de atendimento estão fechados temporariamente. Sendo assim, ampliamos nossas opções de contatos para esclarecermos dúvidas sobre o pagamento da taxa – avisa o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ coronel Roberto Robadey Jr.

Contribuintes com CPF ou CNPJ cadastrados na base de dados da corporação podem pagar o boleto online ou em qualquer agência bancária. O código de barras dos documentos, neste caso, é iniciado pela numeração 237. Os não cadastrados e aqueles que não podem ir ao banco Bradesco para efetuar o pagamento, devem entrar em contato com os colaboradores do Funesbom para orientações. Lembrando que o código de barras dos titulares não cadastrados é iniciado pela numeração 856. Horário de atendimento: 8h às 17h