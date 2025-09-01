CSN abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz em Volta Redonda

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, oferecendo 175 vagas em diferentes áreas operacionais e administrativas. Os selecionados atuarão na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, e terão formação teórica e prática em parceria com o SENAI.

As vagas disponíveis são:

Assistente Administrativo – 30

Assistente de Logística – 15

Eletricista Industrial – 30

Mecânica de Manutenção – 50

Soldador de Estruturas – 30

Mecânico de Usinagem – 20

O programa tem duração de até 11 meses e busca contribuir para a formação técnica e profissional dos participantes. Além da remuneração, os jovens selecionados terão acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na empresa durante atividades práticas, seguro de vida e auxílio academia, com acesso ao TotalPass e Wellhub.

Pré-requisitos incluem: ter entre 17 e 22 anos, ensino médio completo ou cursando o 3º ano, certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), residir em Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral ou Barra do Piraí, não ter sido aprendiz da CSN nos últimos seis meses e não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do SENAI.

O processo seletivo inclui reunião informativa, provas online de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica.

As inscrições seguem abertas até 4 de setembro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.csn.com.br/oportunidades.