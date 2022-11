CSN abre Programa de Estágio para Volta Redonda, Porto Real, Valença e Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 18:58 horas

Estudantes de nível superior podem participar do processo seletivo, que possui mais de 300 vagas

Sul Fluminense- Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio CSN 2023 para as cidades de Volta Redonda, Porto Real, Valença e Resende (RJ). Estudantes de nível superior podem se inscrever até o dia 9 de dezembro no site www.csn.com.br/oportunidades.

Para estudantes das cidades de Volta Redonda e Porto Real que estão cursando o penúltimo ou último ano do nível superior, há vagas para Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Agronegócios, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Educação Física e Sistema de Informação.

Para a cidade de Resende, os principais cursos disponíveis são: Administração de Empresas, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Psicologia. Para Valença, os estudantes de Administração de Empresas, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Logística poderão se candidatar.

Ter disponibilidade de 6 horas diárias para realizar o estágio na modalidade presencial também é requisito importante para os candidatos.

Além de bolsa-auxílio, plano de saúde, plano odontológico, restaurante interno, vale transporte e seguro de vida, o Programa de Estágio CSN oferece aos estudantes experiências práticas, diversificadas e intensas que irão acelerar o seu desenvolvimento profissional.

A CSN respeita as diferentes formas de pensar, valoriza o que cada um tem de singular, incentiva a inclusão e busca candidatos que ajudem a promover um ambiente com diversidade, onde todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial.

Mais informações www.csn.com.br/oportunidades