CSN abre vagas para Jovem Aprendiz em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 19:42 horas

Há vagas exclusivas para pessoas com deficiência no curso de assistente de logística

Volta Redonda- A Companhia Siderúrgica Nacional está com inscrições abertas para o processo seletivo do seu Programa Jovem Aprendiz. São mais de 200 vagas em Volta Redonda para jovens que buscam oportunidade de formação profissional por meio de atividades teóricas e práticas. Os aprovados receberão remuneração e benefícios diferenciados. Para se candidatar, basta acessar o site de oportunidades www.csn.com.br/oportunidades. Após a formação, os jovens poderão ser contratados pela empresa.

Eletricista de manutenção industrial, mecânico de manutenção, soldador de estruturas e operador de processos industriais são os cursos de aprendizagem. Nessa edição, como novidade, a empresa também traz o curso de assistente de logística exclusivo para pessoas com deficiência.

Podem se inscrever jovens com idade entre 18 e 23 anos. São exigências: não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do Senai, não ter sido aprendiz da empresa nos últimos seis meses e possuir o ensino médio completo ou estar cursando o terceiro ano. Não há limite de idade máxima para pessoas com deficiência.

O processo seletivo é formado pelas etapas de inscrição online, provas de matemática e português, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. Todas essas etapas são eliminatórias.

O Programa oferece aos jovens estudantes experiências diversificadas e intensas que irão ajudar o seu desenvolvimento profissional por meio de atividades teóricas e práticas. Com duração de até dois anos, o programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).