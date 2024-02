CSN anuncia intenção de comprar mais uma cimenteira

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional informou, via Fato Relevante, que apresentou uma oferta para aquisição de ativos da InterCement Participações S.A. A proposta foi feita no âmbito de um processo competitivo ainda em andamento, ou seja, os atuais donos da empresa vão avaliar também outras ofertas.

Além disso, será necessária a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, caso documentos vinculantes venham a ser celebrados.

“A Companhia esclarece que a Oferta se encontra sob avaliação do respectivo alienante e, ainda, que não foram firmados documentos vinculantes com qualquer contraparte que gerem obrigação ou compromisso firme para a realização da potencial transação. Não se pode confirmar, no momento, que a operação de fato se realizará e sob quais termos e condições”, afirma a CSN no Fato Relevante.

Outras compras

A CSN Cimentos já havia adquirido, em 2021, a Elizabeth Cimentos, e, em 2022, a Lafarge Holcim. Com essa compra, a empresa consolida sua posição entre as maiores cimenteiras do Brasil.