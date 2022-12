CSN completa compra de companhia de energia elétrica - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2022, 13:34 horas

São Paulo – A CSN completou nesta sexta-feira (23) a aquisição da empresa geradora de energia elétrica gaúcha, a CEEE-G. A Eletrobras transferiu 32,74% do capital social da empresa para Companhia Florestal do Brasil (CFB), controlada pela CSN. Com isso, a CFB passou a ser dona de 99% da CEE-G.

O valor da transação foi de R$ 327 milhões, pagos como parte de acordo judicial em processo que discute correção monetária de créditos escriturais de empréstimo compulsório sobre energia elétrica. As informações são do site Mix Vale.