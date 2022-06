CSN e LIV formam comitê para melhorar atendimento em saúde

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 14:41 horas

Volta Redonda – Os gestores da CSN e da LIV Saúde formaram um comitê executivo com o objetivo de oferecer aos colaboradores e seus dependentes um melhor atendimento. O comitê mapeou oportunidades de melhoria, que já estão sendo tratadas pela operadora.

Além do Comitê Executivo, também foi formado um comitê tático multidisciplinar com a participação de profissionais de ambas as empresas.

Estão sendo discutidas exaustivamente todas as oportunidades de aperfeiçoamento no modelo do atendimento da LIV.

O Comitê, formado pela alta gestão da companhia, vai analisar todas as demandas que são trazidas pelos colaboradores e gestores, para oferecer soluções mais adequadas para os usuários.

O grupo também vai fomentar uma interação maior entre a operadora de assistência à saúde e os colaboradores. Já estão em andamento iniciativas para aproximar a LIV dos usuários.

Os usuários da LIV Saúde podem encaminhar elogios, críticas e sugestões para a Caixa Serviço Social da CSN ([email protected]).