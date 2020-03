CSN e transportadoras são essenciais para suprimento de alimentos

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 18:43 horas

Siderúrgica é a única no Brasil a produzir folhas de flandres, que servem para embalar todos os alimentos enlatados

Volta Redonda – Um dos motivos de a CSN não poder parar sua produção durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) é o fato de a siderúrgica ser a única no Brasil a fazer folhas de flandres, que são a matéria-prima para fazer as latas que embalam uma grande variedade de produtos – especialmente alimentos. Sem esse material, em questão de poucos dias haveria um grave desabastecimento no país, principalmente de alimentos enlatados.

Junto com os trabalhadores da CSN, que está fazendo esforços para deixar em casa o maior número possível de pessoas, os caminhoneiros também estão fazendo um esforço para manter o fluxo de material, de forma a evitar falta de comida nas prateleiras dos supermercados.

O empresário Rogério Loureiro, que dirige uma das transportadoras que mais prestam serviços à CSN, disse que está adotando medidas para proteger seus profissionais da estrada:

– Distribuímos a todos um kit contendo álcool gel e máscara. Estamos ressaltando a importância de eles lavarem as mãos com frequência e também de higienizarem a cabine do caminhão pelo menos uma vez por dia, pelo menos – disse Loureiro.

Sobre a rotina diária do caminhoneiro, Loureiro lembrou que esses profissionais mantêm contato com poucas pessoas no trabalho: “a maior parte do tempo estão sozinhos na cabine”. A alimentação geralmente é feita pelos próprios profissionais, sozinhos ou em comboio, então, mesmo o fechamento de restaurantes em beira de estrada pode ser contornado, segundo ele.

– O aspecto mais difícil é o psicológico. Eles passam muitos dias longe das famílias e, nesse momento de preocupação geral com a pandemia, eles nem sempre podem estar perto das pessoas que amam – concluiu.