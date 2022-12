CSN injeta mais de R$ 50 milhões na região em dezembro - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 09:48 horas

Valor se refere ao que a Companhia paga de décimo-terceiro, férias e gratificações e não inclui folha de pagamento

Sul Fluminense – A CSN e as demais empresas do grupo (CSN Porto Real, CSN Cimentos Volta Redonda, Prada Resende e Prada Valença) vão injetar, em dezembro e janeiro, R$ 51.582.548,06 na economia da região. O valor se refere a 13º, férias e gratificação de férias; portanto, não inclui as folhas de pagamento normais desses meses, o que significa que os trabalhadores poderão usá-lo para compras de fim de ano. A informação foi dada pela CSN.

Além desse total, as empresas do Grupo CSN vão liberar, em janeiro, R$ 5.265.900 referentes a cartões alimentação extra para seus empregados.

Cestas

Além dos valores injetados na economia da região, a CSN começou a distribuir, essa semana, cestas de natal para todos os colaboradores (Funcionários, estagiários e aprendizes) e brinquedos para os filhos dos colaboradores.

São 17.090 cestas de natal e 5.025 brinquedos para ajudar na comemoração das festas de fim de ano dos seus colaboradores.

Quem recebe as cestas:

Colaboradores ativos (admitidos até 30/11);

Colaboradores acidentados do trabalho (com data de afastamento no ano vigente);

Colaboradores licenciados no último trimestre de 2022;

Colaboradores com licença gestação;

Estagiários e Aprendizes.

Quem recebe brinquedos:

Colaboradores ativos (admitidos até 30 de novembro);

Colaboradores acidentados do trabalho (com data de afastamento no ano vigente);

Colaboradores licenciados (último trimestre de 1/10 a 31/12).

As cestas e brinquedos que não forem retiradas no prazo pelos colaboradores serão doadas para instituições assistenciais da região.