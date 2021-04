CSN lucra mais de R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre

Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 21:23 horas

Resultado foi divulgado na noite desta quarta; resultado é 46% maior do que o do trimestre passado

Volta Redonda – A CSN anunciou na noite desta quarta-feira (28) que registrou lucro líquido de R$5.697 milhões, 46% superior ao registrado no 4T20, em razão da melhora operacional verificada no período, além do ganho de capital com o IPO da CSN Mineração.O anúncio, como estabelece a regulamentação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foi feito após o fechamento do mercado de ações. As operações de siderurgia responderam por 51% da receita do grupo, seguidas por mineração (42%), logística (4%) e cimento (2%). As operações de energia foram declaradas com zero de participação na receita líquida total.



A receita líquida no primeiro trimestre deste ano totalizou R$11.913 milhões, sendo 22% superior ao registrado no quarto trimestre de 2020 e 123% superior ao do mesmo período do ano passado.

A melhora de receita no primeiro trimestre deste ano se deu principalmente pela manutenção dos fortes volumes de vendas, combinado com os maiores preços verificados no período tanto para o minério de ferro quanto para o aço e o cimento.

No primeiro trimestre deste ano, o custo dos produtos vendidos otalizou R$6.179 milhões, 10% maior em comparação com o quarto trimestre de 2020, em razão da evolução do preço de algumas commodities necessárias no processo produtivo.

Apesar do aumento nos custos, a margem bruta foi cinco pontos percentuais superior à registrada no quarto trimestre de 2020, passando para 48,1% no primeiro trimestre deste ano, como resultado do forte desempenho verificado nos segmentos demineração, siderurgia e cimentos.

As despesas com vendas, gerais e administrativas no primeiro trimestre deste ano totalizaram R$557 milhões, 25% inferior ao registrado no quarto trimestre de 2020, como consequência da proporção de vendas FOB/CIFna mineração e do maior controle orçamentário, principalmente quando se analisa o comportamento das despesas em relação à receita.

Esse desempenho é resultado da forte queda nas despesas com vendas(-30%), enquanto as despesas gerais e administrativas ficaram praticamente estáveis.

No primeiro trimestre deste ano, o grupo de outras receitas e despesas operacionais atingiu valor de R$1.986 milhões, advindo principalmente da oferta pública de ações da CSN Mineração, o que gerou um ganho líquido na operação de R$2.472 milhões. Esse montante foi parcialmente compensado pela realização de Hedge de Fluxo de Caixa no total de R$311 milhões.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 201 milhões, como custo da dívida sendo parcialmente compensado pela valorização das ações da Usiminas, que gerou ganho sem efeito caixa de R$512 milhões.