CSN oferece recompra de títulos de dívida no exterior

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 16:32 horas

Volta Redonda – A CSN informou nesta quarta (02/06), em “Informação ao mercado”, que CSN Resources S.A. , uma empresa controlada por ela, com sede no exterior, apresentou oferta para recomprar até a totalidade das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2023, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional (“Notes 2023” ou as “Notes em Circulação”).

A proposta não visa o mercado nacional: “A Oferta de Recompra não foi, e nem será, registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A Oferta de Recompra não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras”, informa o comunicado.

Esses papéis são títulos de dívida da empresa e o total do valor principal é de US$ 925 milhões (cerca de R$ 4,701 bilhões, pelo câmbio comercial desta quarta). Cada USS 1 mil em notes será recomprado por US$ 1.038,14 (R$ 5.285,12, também ao câmbio desta quarta). A empresa pagará ainda os juros acumulados até a data de liquidação da recompra, mas excluindo a data de liquidação.

A CSN informou, no comunicado ao mercado, que “a consumação da recompra das Notes em Circulação pela CSN Resources está condicionada à satisfação de determinadas condições precedentes previstas nos documentos da Oferta de Recompra, incluindo a emissão pela Companhia ou suas subsidiárias de novos títulos representativos de dívida, a serem colocados no mercado internacional, os quais não serão registrados de acordo com o U.S. Securities Act de 1933, conforme aditado (“Securities Act”) ou qualquer outra norma em qualquer jurisdição, sendo ofertados com base em determinadas dispensas de registro previstas no Securities Act”.

A empresa também acrescentou que, após o encerramento da oferta atual, poderá comprar outras notes com vencimento em 2023 que tenham permanecido em circulação no mercado internacional.