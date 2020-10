CSN pede registro de oferta pública de ações de mineradora

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 20:13 horas

Volta Redonda – A CSN informou, através de “Fato Relevante”, que apresentou nesta segunda(19), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da CSN Mineração S.A., a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação de ações ordinárias de emissão da CSN Mineração no exterior.

A Oferta foi aprovada em assembleia geral extraordinária de acionistas e em reunião do conselho de administração da CSN Mineração, ambas realizadas em 15 de outubro de 2020, conjuntamente com a submissão do pedido de adesão da CSN Mineração ao segmento especial de listagem do Nível 2 (“Nível 2”) da B3.