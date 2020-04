CSN prorroga férias coletivas de 1.437 trabalhadores

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 14:57 horas

Volta Redonda – As férias coletivas que a CSN concedeu a 1.437 trabalhadores do grupo de risco para a Covid-19 foram prorrogadas. A princípio, o afastamento iniciado em 26 de março deveria terminar no dia 4 de maio, mas a empresa estendeu o período, ainda sem definir uma data para o retorno ao trabalho.

Os trabalhadores afastados são aqueles que têm mais de 60 anos ou apresentam alguma doença que os inclua no grupo de risco, como problemas cardíacos ou diabetes.

Os jovens aprendizes e estagiários também continuam afastados das atividades na Usina Presidente Vargas. A CSN projeta o retorno gradual em cerca de 15 dias.