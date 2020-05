CSN reafirma compromisso de manter empregos até o fim da negociação do PPR

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 18:40 horas

Volta Redonda – A reunião de negociação entre diretores do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e representantes da CSN para discutir o pagamento do PPR (Programa de participação nos Resultados) terminou sem nenhum avanço. No entanto, a Companhia manteve o compromisso de não fazer dispensas em massa até o fim da negociação.

A empresa se comprometeu com o sindicato a marcar uma nova data de encontro até o fim desta semana.