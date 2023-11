CSN tem lucro líquido de R$ 91 milhões no terceiro trimestre

Volta Redonda e São Paulo – A CSN registrou lucro líquido de R$ 91 milhões no terceiro trimestre de 2023. O resultado representa uma redução de 67,8% em relação aos R$ 283 milhões do trimestre anterior. Em seu release de resultados, a empresa explicou que os ganhos do segundo trimestre deste ano foram ampliados porque a empresa fez uma reversão de provisão com Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

Produção

No terceiro trimestre, a CSN atingiu novo recorde histórico de produção e vendas, registrando um volume de 11,6 milhões de toneladas de aço comercializadas.

A produção também se recuperou, com a empresa usando mais sua produção própria. Segundo o release de resultados, essa mudança aumentou a rentabilidade da operação.

Menos endividamento

Após a forte geração de caixa verificada no período, a CSN avançou na redução do índice de endividamento, registrando uma dívida líquida de alavancagem de 2,63 vezes seu Ebitda no terceiro trimestre.

Cimentos

A CSN reportou que a margem Ebitda do segmento de cimentos atingiu 23,0% no terceiro trimestre, com espaço para avançar ainda mais daqui para a frente.

Comparação de segmentos de atuação

A siderurgia foi responsável por 48% da receita líquida da CSN no terceiro trimestre. Seguem-se mineração (39%), cimento (10,4%), logística (7,2%) e energia (1,1%).

Em relação ao Ebitda, a maior parte veio da mineração (69,9%), seguida por logística (15,1%), cimento (9,5%), siderurgia (6,5%) e energia (0,9%).