Curso de Jornalismo do UniFOA oferece aulas experimentais

Candidatos indecisos sobre a carreira poderão acompanhar aulas de jornalismo esportivo, radiojornalismo e documentários

Volta Redonda – A escolha da faculdade pode deixar os estudantes em dúvida e, até mesmo, impedi-los de iniciar a graduação por desconhecer detalhes importantes sobre o curso. Pensando nisso, o UniFOA promove, a partir da próxima semana, aulas experimentais para que o candidato possa vivenciar junto a uma turma do curso de Jornalismo algumas experiências oferecidas pela faculdade.

Três aulas serão abertas para pessoas interessadas no curso e elas poderão, de maneira gratuita, acompanhar junto aos já estudantes das turmas, o conteúdo e as práticas que serão ministradas pelos professores mestres e doutores da instituição. Serão aulas de Jornalismo Esportivo marcadas para a próxima terça-feira (15/02), Radiojornalismo marcadas para quarta-feira (16/02) e Documentários, cujas apresentações serão na quinta-feira (17/02). Todas acontecerão no Campus Olezio Galloti, em Três Poços.

Conforme explicou a coordenadora do Curso, professora Angélica Arieira, a oportunidade permitirá aos interessados conhecer o curso de maneira mais próxima.

– Muitas são as dúvidas dos estudantes e até dos familiares sobre as possibilidades de atuação no jornalismo. Quando abrimos o curso, mostramos os laboratórios, explicamos as diferentes áreas de atuação do jornalismo, o candidato passa a ter segurança sobre sua escolha. Esta, inclusive, será uma primeira experiência de apuração para o futuro jornalista – constatou.

O curso de Jornalismo, assim como os de Publicidade e Propaganda e Serviço Social tiveram alteração de seus campi neste ano. Estão sendo oferecidos em Três Poços, na maior estrutura do centro universitário, o que para o professor dos cursos de comunicação, Douglas Gonçalves, será mais uma vantagem aos estudantes. “O campus situado em Três Poços reúne a maioria dos cursos do UniFOA, além de já possuir estrutura de todos os laboratórios do curso de jornalismo, a exemplo de Rádio e TV. Ao futuro jornalista, a experiência de conviver e conhecer profissionais de diversas áreas de conhecimento é riquíssima e o garante fontes para toda a carreira- analisou.

Para os interessados em assistir as aulas basta acessar o link abaixo, responder o formulário e comparecer nos dias pretendidos.

https://forms.office.com/r/cAyYAJtdk4