Curso de licenciamento ambiental digital é oferecido em Angra

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 14:28 horas

Angra dos Reis- Mais um curso gratuito de capacitação em licenciamento digital será oferecido no município, através do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis. A capacitação será realizada no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, nesta quinta-feira (16), às 13h30.

O evento é direcionado aos servidores da prefeitura e de outras instituições da cidade, tendo como público-alvo os engenheiros e arquitetos. Não é necessária a realização de inscrição. O curso visa à capacitação profissional dos envolvidos na área ambiental digital, que é cada vez mais utilizada e essencial no mercado de trabalho.

O Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis está trabalhando para modernizar a sua gestão. Desde agosto do ano passado, os novos processos de licenciamento relacionados às novas obras ou cortes de árvores são 100% informatizados e possuem entrada somente digital.