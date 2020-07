Demanda de empresas por crédito cresce 12,1% em junho ante maio

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 10:44 horas

Rio – Levantamento realizado pela Serasa Experian revelou que a demanda por crédito das empresas cresceu 12,1% no mês de junho em comparação com maio de 2020. Este é o segundo aumento consecutivo do indicador, que em maio havia registrado alta de 12,3% ante o mês anterior.

Os resultados de junho foram puxados especialmente pelo setor de serviços, que apresentou alta de 15,7%, seguido da indústria e do comércio, com crescimentos de 9,3% e 8,9%, respectivamente.

As altas registradas nos últimos dois meses pela Serasa vêm após uma queda brusca de quase 20% na demanda por crédito em abril, pior mês para a atividade econômica no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus.

“O segmento de serviços é um dos que mais sofreu neste cenário econômico desafiador. Com a reabertura gradual, muitas empresas estão em busca de crédito para reequilibrarem as contas e se prepararem para uma retomada do crescimento”, destaca o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na análise por porte, as pequenas e médias empresas (PMEs) se destacam ao manter alta de 12,8%, mesma taxa registrada no mês anterior. Ao delimitar a análise às companhias de médio porte, porém, há um recuo de 3,8% na busca por crédito. Para as grandes empresas, houve baixa de 4,5% nos pedidos.

Entre as regiões brasileiras, a Norte foi a que apresentou maior avanço, com alta de 21,1%, seguida pelo aumento de 18,7% na região Nordeste, e de 15,6% no Sudeste. A região Sul teve alta de 4,9%, enquanto o crédito para empresas do Centro-Oeste foi 1,6% menos requisitado, após alta de 20,6% um mês antes.

Na comparação entre junho deste ano com o mesmo período de 2019, a Serasa Experian identificou a primeira alta, de 5,3%, após dois meses de queda nas avaliações interanuais. A melhora fica evidente ao analisar o desempenho dos setores, com destaque para serviços, cuja demanda por crédito aumentou 8,5% em junho deste ano ante junho de 2019.