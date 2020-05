Desburocratização pode economizar quase R$ 2 milhões em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 10:50 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Fazenda implantará, a partir do próximo dia 18, um novo sistema ara a gestão tributária municipal. O objetivo é substituir os procedimentos manuais de declaração e recolhimento dos tributos municipais por um sistema integrado de gestão, informatizado e que proporcione facilidade, agilidade, e segurança.

O investimento na nova tecnologia permitirá ao município a economia de recursos materiais e financeiros, além de ser de fácil acesso para o contribuinte, que será beneficiado quando for solicitar serviços relacionados tributações como: ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), IPTU, ITBI (Imposto sobre a Transmissão de bens imóveis), Taxas, COSIF (Plano contábil das instituições financeiras) e Dívida Ativa.

O público-alvo da nova ferramenta é formado por pessoas físicas e jurídicas que tenham relação legal com o recolhimento dos tributos municipais, como por exemplo, órgãos federais, estaduais, municipais, instituições financeiras, cartórios, sociedades em geral, associações, partidos políticos e outros.

“É mais um avanço na desburocratização. Com a implantação desse sistema, que já é utilizado em muitas prefeituras, a previsão é de uma economia de aproximadamente R$ 1,8 milhão por ano. Queremos usar esses recursos para investir em ações no combate à pandemia do novo coronavírus”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A novo sistema permitirá também a recepção, validação e armazenamento de arquivos (formato XML) enviados pelos contribuintes, com os elementos necessários para geração das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e).

As empresas podem utilizar sistemas próprios ou outros disponíveis no mercado, inclusive os gratuitos, emissores de notas fiscais, desde que sejam compatíveis com o novo sistema da prefeitura.

“Vamos informar e auxiliar os usuários, como contadores, empresários, sindicatos, entre outros, inclusive com vídeos tutoriais que serão disponibilizados em breve, assim como o link para acessar a nova ferramenta”, explicou o Secretário Municipal de Fazenda, Fabiano Vieira.