Desenvolvimento de lideranças será tema de capacitação em Angra

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 11:50 horas

Evento online terá como público-alvo funcionários da Educação e vai ser coordenado pela Escola de Gestão Pública (EGP)

Angra dos Reis – Como parte do desenvolvimento de um projeto piloto, a Escola de Gestão Pública (EGP), vinculada à Secretaria de Administração da Prefeitura de Angra, realizará nos dias 25 de março e 1º de abril, evento de capacitação à distância. “Liderança Empreendedora e Engajamento de Equipes” será direcionado aos gestores escolares e coordenadores da Secretaria de Educação.

O evento, idealizado a partir de uma nova proposta a ser implementada, seguirá a linha de desenvolvimento de lideranças e engajamento. Esses profissionais terão a oportunidade de alcançar uma visão cada vez mais ampla do processo de construção do sucesso no alcance das metas e objetivos da educação pública, e das transformações necessárias para o mundo atual.

A liderança, a condução de pessoas, é considerada por muitos estudiosos do tema como o elemento central e verdadeiramente capaz de fazer a diferença, e sim, nas organizações educacionais.

Nesse intuito, o evento trará uma abordagem de ressignificação para os tantos aspectos, comportamentos, fatores e relações que permeiam o mundo de conduzir pessoas para um propósito único, onde não há pódio, e sim uma vitória coletiva, com ganhos e crescimento.

Acredita-se que uma liderança que se inspire em valores, relacionamentos e confiança, será verdadeiramente facilitadora e inspiradora das mudanças necessárias para o aumento da qualidade e eficácia das instituições de educação e crescimento profissional do servidor.

– A liderança é uma conquista diária! Cativar e motivar pessoas a caminharem juntas por um propósito único deve envolver relacionamento aberto e transparente, e uma relação de confiança independente, de que cada passo será dado sempre na direção da conquista de todos, e para todos – acredita o diretor da Escola de Gestão Pública, Joelton Antônio Conde.