Dia da Mulher será comemorado com palestra sobre mercado de trabalho feminino

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 11:30 horas

Evento será realizado pelo Sicomércio de Volta Redonda e terá entrada gratuita

Volta Redonda – Com o tema “Bate-papo Bele – Um Novo Olhar Sobre o Mercado de Trabalho Feminino”, o Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens e Serviços de Volta Redonda) vai comemorar o dia Internacional da Mulher, lembrado dia 8 deste mês. O evento será na próxima segunda-feira, 9, na sede da entidade, de 19 às 21h. A entrada é gratuita e objetiva fomentar debate sobre a importância da qualificação profissional, superação de medos, dificuldades e dicas de como se tornar uma empreendedora de sucesso.

A palestra será ministrada pela empresária Vanessa Marques, formada pelo Senac-RJ, há 17 anos. Ela vai abordar um novo olhar sobre o mercado de trabalho feminino e a importância da qualificação profissional para superar medos e dificuldades, além de oferecer dicas de empreendedorismo. À frente do salão que leva seu nome, criado há seis anos, a empresária reúne especializações em academias Internacionais como Pivot Point, Tony&Guy e curso de Visagismo com Philip Hallawell. O evento é em parceria com o Senac.

De acordo com o Sicomércio-VR, o evento vem ao encontro à necessidade de uma maior visibilidade para as mulheres no setor empresarial. O presidente do Sindicato, Jerônimo Santos, falou sobre a importância de trazer a discussão sobre o crescimento da participação das mulheres empresas na região.

“Saiu uma informação, divulgada pelo Sebrae, que até o ano passado eram mais 20 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Isso mostra a força que as empresárias têm atualmente. Este espaço no mercado foi conquistado com muito esforço e trabalho. Então, nada mais justo que, neste mês, especialmente, façamos essa palestra com o objetivo de encorajar as mulheres da região a criarem um meio de networking e, obviamente, aprendizado”, afirmou. As inscrições deverão ser feitas através do telefone (24) 3359-1950. O Sicomércio-VR fica na Rua Bernardo Ferraz, 383, Aterrado – Volta Redonda-RJ.