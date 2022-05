Dia das Mães movimenta o setor de serviços de beleza

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 18:43 horas

Salões e centros de estética registram uma demanda maior de clientes na semana que antecedeu à data

Barra Mansa – Além do comércio, principalmente o do segmento de vestuário, calçados, perfumaria e eletrônicos, o Dia das Mães neste ano está sendo uma grande oportunidade para que o setor de serviços na área de beleza possa movimentar seus negócios. De acordo com proprietárias de salões de beleza, esmalteria e centros de estética, um aumento de até 70% na demanda foi registrado na semana que antecedeu o Dias das Mães.

De acordo com a empresária Valéria de Almeida, que é proprietária de um salão em Barra Mansa, se comparada com fim de semana anterior, a procura por serviços de cabelo, unha, design de sobrancelhas e massagem relaxante para o Dia das Mães foi 50% maior, deixando lotada a agenda dos profissionais.

– Nossa demanda já é grande aos finais de semana, mas a procura por esses serviços em função do Dia das Mães intensificou ainda mais o movimento porque muitas mães foram presenteadas com serviços de beleza. Para se ter uma ideia, nós temos um total de 12 manicures e, para este sábado, apenas quatro horários disponíveis. Para cabelo, até o início da tarde de sexta-feira (06) também tínhamos poucas vagas. Nossa agenda encheu muito – disse Valéria, ao acrescentar que o fato da pandemia ter dado “uma trégua” também contribuiu para que as mulheres pudessem voltar a frequentar os salões de beleza com mais tranquilidade.

A esteticista Camila Martins Nascimento tem uma clínica de estética e também está comemorando o movimento de clientes nesta semana, impulsionados pela comemoração do Dia das Mães. Segundo ela, a demanda no espaço aumentou em 70% e os serviços mais procurados foram de drenagem linfática e limpeza de pele.

– Aumentou a demanda e não foi só no final de semana. A semana toda foi dedicada ao Dia das Mães e, por aqui, está tudo bem corrido. Tiveram muitos filhos presenteando suas mães com um momento de cuidado, de carinho, para que elas se sintam ainda mais especiais, principalmente após a pandemia, quando muitas se fecharam para o próprio cuidado. Para mim, está sendo muito bom renovar a beleza das mulheres, das mamães, que merecem toda essa atenção especial – disse a esteticista.

A manicure e cabeleireira Silvana Fernandes tem um salão com foco em unhas decoradas, cabelo e design de sobrancelhas e viu o movimento de mulheres “bombar” nos últimos dias, preenchendo as vagas para o fim de semana. Conforme ela observa, além das mulheres que já frequentam o estabelecimento, os atendimentos também estão sendo procurados por novas clientes.

– Hoje, nessa era de internet, muitas mães gostam de tirar fotos para postar nas redes sociais, com seus filhos, e creio que todas querem estar mais bonitas nesse dia especial. Por isso acredito que o Dia das Mães movimentou tanto os salões de beleza e também porque neste ano, com a flexibilização das restrições pela pandemia, muitas vão sair para almoçar fora, para passear e, por isso, também querem estar na sua melhor versão. É bom pra gente, que faz uma renda extra e para elas que ficam com autoestima elevada – enfatizou Silvana.