Diretorias Executiva e Jovem da CDL assumem posse em Volta Redonda

Volta Redonda – Numa noite de confraternização, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) recebeu, na última quinta-feira (3), no Galpon Eventos, na Casa de Pedra, cerca de 1.000 convidados, entre associados, autoridades, lideranças empresariais e imprensa, para a posse solene da Diretoria Executiva, que tem como presidente Giovane Freitas Ferreira, e da CDL Jovem, presidida por Robert Wagner de Souza, com mandatos para o biênio 2025/2026.

O evento marcou a apresentação dos novos diretores, eleitos em 2024, e que assumiram em janeiro deste ano, com vários projetos já realizados em apenas quatro meses e um longo calendário de eventos definido para 2025. A solenidade também foi um momento para conectar a instituição à sociedade.

Durante seu discurso de posse, o presidente da CDL-VR, Giovane Freitas, anunciou a palestra do escritor, filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, para o segundo semestre do ano.

Giovane Ferreira assumiu o cargo de presidente e, em seu discurso, falou sobre como a economia sobrevive por conta da resiliência de empreendedores que investem na cidade, no estado e no país, mesmo diante de uma carga tributária elevada, outros obstáculos e da necessidade de uma capacitação contínua para acompanhar as tendências tecnológicas, fiscais e de mercado.

Ele destacou ainda que sua gestão tem como foco ampliar os programas de capacitação e treinamento, voltados, principalmente, para tecnologia e inovação no comércio, com a realização de palestras, oficinas e workshops para associados, por meio do “Ciclo de Palestras”, iniciado em fevereiro.

“Assumimos com o compromisso de dar continuidade ao que já vinha sendo feito com muito êxito pelo presidente Léo (Leonardo Almeida) e com o desejo de ir além, porque sabemos que a inovação é o único caminho para continuarmos trilhando esse caminho de sucesso que a CDL segue, com um papel importante na transformação dos negócios na nossa cidade. Oferecer capacitação de qualidade é uma forma também que temos de valorizar quem investe em Volta Redonda. E isso passa por temas sobre Inteligência Artificial, Reforma Tributária, Venda Online, e todas as novas tendências, mas também sobre como nós, seres humanos, precisamos lidar tanto quanto pessoa quanto empresa, em nossas vidas”, disse.

Já o ex-presidente Leonardo Almeida, que recebeu uma placa de agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho à frente da entidade, também falou sobre os desafios e as conquistas durante sua gestão (2023/2024), em seu discurso, e desejou sucesso aos novos presidentes da Executiva e da Jovem.

“Assumimos com um propósito de inovação, coragem, ousadia e sonhos, e nossa diretoria realizou muitos projetos, contribuindo para o aumento de 30% do nosso número de associados. Voltamos a ver nossa casa cheia em nosso ciclo de palestras mensais e em outros eventos que realizamos. Ampliamos nossas parcerias, ajudamos a fomentar nosso comércio, reforçamos nosso compromisso com a classe produtiva e lutamos junto ao poder público por melhorias para nossa cidade e para o dia a dia das empresas e de seus colaboradores”, acrescentou.

Além do prefeito Antonio Francisco Neto, também estiveram na posse o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro (FCDL-RJ), Fabiano Gonçalves, e representantes de diversas entidades empresariais, além das forças de Segurança Pública: Polícias Civil, Militar e Federal, e o coronel Henrique, secretário municipal de Ordem Pública.

Prefeito Neto elogiou compromisso da CDL-VR com desenvolvimento social e econômico da cidade



Em seu discurso na posse solene das Diretorias Executiva e Jovem da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), o prefeito Antonio Francisco Neto elogiou o trabalho da instituição, principalmente durante a pandemia da Covid-19, quando a entidade mobilizou empresas para aumentar o número de leitos do Hospital do Retiro, que continuam servindo à população. Ele também desejou sucesso ao presidente Giovane e toda a diretoria.

Ele também prestou homenagens em reconhecimento ao trabalho realizado pelos ex-presidentes Gilson de Castro e Leonardo Almeida, ao diretor Paulinho AP, que foi vereador e atualmente é secretário municipal de Proteção Animal, e ao presidente Giovane Freitas Ferreira.

“A nossa gratidão à CDL é muito grande. Muitos que estão aqui não têm noção do quanto foi importante a contribuição da CDL, juntamente com outras empresas, Aciap e Sicomércio, para enfrentarmos esse momento difícil há quatro anos, quando assumimos a administração da cidade, com dívidas e sem ter um leito para receber as pessoas durante a pandemia. A CDL salvou muitas vidas! A nossa gratidão é muito maior do que vocês podem imaginar. Gratidão não prescreve nunca! E parabenizo o Paulinho AP, esse menino de ouro, que fez um excelente trabalho como vereador e, agora, faz parte do meu secretariado pela sua honestidade e por sua competência”, disse.

