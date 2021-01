Doações para novos leitos para Covid-19 em Volta Redonda ultrapassam R$ 300 mil

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 17:29 horas

Volta Redonda – Desde o final de dezembro, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) vem mobilizando o setor empresarial para arrecadar dinheiro que será investido na ampliação de leitos para atendimento a pacientes com Covid-19, no Campus Leonardo Mollica, que pertence a FOA/UniFOA, localizado no Hospital Munir Rafful, no Retiro. Até o dia 1º de janeiro, 20 empresas já haviam se comprometido a doar R$ 10 mil cada uma, somados aos R$ 100.000,00, da própria entidade, o valor chegou a R$ 300.000,00. O projeto de contribuir para melhorar a saúde do município e criar mais leitos deu tão certo, que a CDL vem sendo procurada por diversas empresas que também desejam contribuir. Nesta primeira semana do ano, já foram arrecadados mais R$ 30 mil reais, doados pelas empresas Posto Suinã, The Biker, Josi Fashion, Zamix e o ex-vereador José Martins de Assis (Tigrão), que está doando como pessoa física.

Agora a CDL-VR abriu um canal de contato para que qualquer empresa ou pessoa física que deseja contribuir possa entrar em contato e fazer a doação com o valor que puder disponibilizar. Para saber mais é só entrar em contato pelo telefone 3344-8050 ou pelo whatsapp: 98125-9369, que a CDL irá orientar como fazer.

“Fizemos essa ação ligando para várias empresas e vimos como os empresários estavam preocupados com a situação e solícitos em ajudar e rapidamente conseguimos arrecadar R$ 200.000,00. Muitas empresas não podem doar R$ 10 mil, mas podem dar R$ 500,00, R$ 1 mil, ou seja, o valor que cabe no orçamento delas. Então achamos justo abrir esse canal para que cada uma ajude como puder. Qualquer quantia é bem-vinda pelo bem da nossa cidade. O importante é conseguir arrecadar o máximo possível, uma vez que o município não tem dinheiro para realizar essa obra emergencial e encontrou nessa parceria da iniciativa público-privada, uma oportunidade de atender com mais leitos”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

Segundo Gilson, foi uma grata surpresa essa adesão espontânea. De acordo com ele, um foi falando para o outro, pedindo ajuda, e com o apoio da imprensa divulgando a ação, da nossa divulgação nas redes sociais e no site, mais empresas quiseram participar e fizeram contato. Para a CDL-VR, isso mostra que as pessoas estão dispostas a fazer o bem, a ajudar a cidade e precisavam apenas de uma referência para isso. “A nossa CDL se propôs a ser essa interlocutora, incentivando, conversando e capitaneando esse dinheiro que será repassado para essa obra”, afirmou.

Segundo ele, todo o dinheiro arrecadado será repassado para a ampliação do anexo do Hospital do Retiro, que tem parceria com a UniFoa, outra grande incentivadora desse projeto que é urgente neste momento da pandemia da Covid-19. “Sabemos da atual situação financeira do município, apresentada pelo prefeito Antônio Francisco Neto, que nos pediu esse apoio e se comprometeu a ampliar os leitos. Como empresários, cidadãos e a CDL como uma entidade que se preocupa com a qualidade de vida da população, estamos contribuindo para que possamos ter um atendimento melhor para esses pacientes que necessitam de um tratamento rápido e muitas vezes de internação em Unidades de Tratamento Intensivo. Ficamos felizes de ver tantas empresas interessadas em ajudar”, acrescentou.

As obras já estão sendo realizadas conforme a Prefeitura vem divulgando e a previsão é que seja entregue ainda neste mês. Nesta terça-feira, dia 05, a unidade, que logo depois de pronta atenderá, pela rede pública, pacientes com Covid-19, vai receber a instalação de uma rede de gases medicinais, como oxigênio e ar comprimido. A obra terá duas etapas: a primeira com a criação de 18 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 12 de UI (Unidade Intermediária). Na fase seguinte dos trabalhos, mais 35 leitos de clínica médica serão construídos em outro andar do prédio.

Para o prefeito Antônio Francisco Neto, os investimentos ficarão como legado para a rede municipal de saúde mesmo com o fim da pandemia. “Teremos praticamente um novo hospital; e é assim que estamos chamando: Novo Hospital de Volta Redonda. Somos muito gratos a todos os parceiros que estão empenhados nessa obra”, disse Neto.

– Hoje estamos com 13 funcionários na obra. A ideia é que possamos entregar o mais rápido possível para o bem-estar da população-, afirmou o vice-prefeito, Sebastião Faria.

DOAÇÕES:

> Aporte CDL-VR: R$ 100.000,00

> Empresas confirmadas com doação de R$ 10.000,00 ATÉ 1º/01

1) Lanlimp

2) Correta Comercial Retiro

3) Drogaria Moderna

4) Drogaria Retiro

5) EletroRio

6) Kibon / Disproal

7) Posto Metano

8) Posto JK

9) Ótica Veneza

10) Faraó / Favorito

11) Royal Supermercados

12) Supermercados Empório Brasil

13) Geran Móveis

14) Cronológica/Vivo

15) Bramil Supermercados

16) Rede AP

17) Sindicato das Indústrias de Panificação do Sul Fluminense

18) Supermercados Três Irmãos

19) Cemitério Portal da Saudade

20) Floresta/Supermarket

> Novas Doações / R$ 30 mil

Posto Suinã, The Biker, Josi Fashion, Zamix e o ex-vereador Tigrão