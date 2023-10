Dólar hoje: cotada a R$ 5,06, moeda apresenta leve alta, de acordo com último fechamento

Cotado a R$ 5,06, o dólar registra leve alta, de acordo com o último fechamento. O valor do real é o maior frente à moeda americana, desde o início de outubro.

A última cotação registrada reflete uma tensão do mercado em relação aos possíveis desdobramentos do conflito entre Israel e Hamas.

Cenários internacionais de incerteza levam a investimentos em moedas mais seguras, como é o caso do dólar. O momento atual é propício à saída de divisas internacionais do Brasil e de aumento do preço das moedas em relação ao real.

Possivelmente, as próximas semanas vão apresentar um teste de resistência ao real, diante de um cenário externo desafiador. Além disso, os mercados devem reavaliar suas posições em relação aos juros futuros.

O euro, por sua vez, registrou queda e terminou a última cotação a R$ 5,31.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

