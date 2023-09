Dólar hoje: moeda abre a quarta-feira (13) cotada a R$ 4,94

O dólar americano começou esta quarta-feira (13) em alta, cotado a R$ 4,94 para compra e venda. A elevação ocorreu com a divulgação de dados da inflação brasileira, mensurada pelo IPCA.

O aumento de apenas 0,23% do indicador referente a agosto surpreendeu as expectativas e foi aquém do esperado.

O resultado sinaliza que pode haver cortes na taxa de juros básica da economia do país. Uma menor Selic reduz os incentivos para investimentos financeiros no mercado de títulos brasileiro, o que favorece a diminuição de divisas internacionais no país e aumento do preço do dólar.

Já o euro abriu o dia estável, cotado a R$ 5,30.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61