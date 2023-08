Dólar hoje: moeda abre a quarta-feira (16) cotada a R$ 4,98

País – O dólar americano começou esta quarta-feira (16) cotado a R$ 4,98 para compra e venda. O preço da moeda estrangeira dispara e registra alta de 0,65% em relação à última cotação. Apesar da queda observada na semana anterior, o dólar volta a se aproximar de R$ 5,00.

A alta é influenciada, principalmente, pelo que ocorre no cenário externo. Há uma preocupação com o mercado chinês, que está em desaceleração e agravado por dificuldades na área imobiliária. A China é importante compradora de commodities.

Além disso, o índice de preços aos produtos dos Estados Unidos veio acima do esperado e contribui para a saída de dólares do Brasil. O mercado externo reflete dúvidas sobre como o Banco Central norte-americano agirá nos próximos meses.

No mercado interno, a divulgação dos dados de inflação no Brasil, mensurados pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, favoreceu a saída de dólares no país. O indicador subiu 0,12% entre junho e julho, segundo o IBGE, o que indica possível queda de juros para os meses seguintes e a presença de mercados mais atrativos para investimento do que o brasileiro.

O euro seguiu a tendência de alta e subiu 0,70%. A moeda começou o dia cotada a R$ 5,44.

Nesta semana, na América Latina, o peso argentino desabou 20,3%. Para se ter ideia do valor da moeda estrangeira, 1 peso argentino equivale a R$ 0,014. Em vista da valorização do real em relação ao peso argentino, muitos brasileiros optam por viajar para o país vizinho, como um dos principais destinos internacionais.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61