Dólar hoje: moeda abre a quinta-feira (10) cotada a R$ 4,90

País – O dólar americano começou esta quinta-feira (10) cotado a R$ 4,90 para compra e venda. O preço do dólar registrou leve queda de 0,40% em relação à última cotação. Porém, somado às altas dos dias anteriores, o dólar superou a máxima observada no mês de julho.

Vale destacar que a alta recente do câmbio se deve à elevação dos juros nos Estados Unidos, anunciada na última semana. O resultado mostra que é mais atrativo o investimento naquele país, o que acarreta a saída de dólares do Brasil.

Além disso, o mercado registra “mau-humor” após a divulgação da taxa de juros básica no Brasil, pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Os juros caíram no Brasil e isso reduz a atratividade de investimento no mercado financeiro do país.

Houve tensão no mercado após a divulgação da ata do Copom, bem como pela espera dos dados de inflação no Brasil, Estados Unidos e China.

O euro registra leve queda de 0,18% em relação à última cotação e começa o dia cotado a R$ 5,37.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61