Dólar hoje: moeda abre a quinta-feira (21) cotada a R$ 4,84

O dólar americano começou esta quinta-feira (21) em baixa, cotado a R$ 4,84 para compra e venda.

A valorização do real frente ao dólar ocorre pela divulgação, nessa quarta-feira (20), da taxa básica de juros da economia brasileira, pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil.

A taxa de juros básica caiu e se encontra em patamar dentro do esperado pelo mercado, o que favorece o mercado de câmbio brasileiro.

O resultado também é reflexo da taxa de juros básica norte-americana, divulgada no mesmo dia. O índice não trouxe surpresas para o mercado, mantendo-se estável, e também pode favorecer as taxas de câmbio no Brasil.

Além disso, o dia ainda é marcado pelo otimismo com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, cujas projeções do mercado surpreenderam positivamente os analistas da economia.

O euro, por sua vez, registrou leve alta e começou o dia cotado a R$ 5,19. Na área do euro, também há sinalização do fim da alta de juros, o que pode favorecer as economias internacionalmente.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61