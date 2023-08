Dólar hoje: moeda abre a quinta-feira (31) cotada a R$ 4,86

País – O dólar americano começou esta quinta-feira (31) cotado a R$ 4,86 para compra e venda. O preço da moeda estrangeira apresentou leve baixa na comparação com a última cotação, mas se manteve próximo a R$ 5,00.

A valorização do real em relação ao dólar ocorre em vista da boa repercussão das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a meta de déficit zero em 2024 continuará a ser perseguida.

Há perspectivas econômicas mais favoráveis para as contas públicas e para a situação macroeconômica. Além disso, o anúncio de impostos sobre investimentos trouxe otimismo ao mercado, pois colabora para a percepção de aumento de receitas.

Já o euro registrou alta e a moeda começa o dia cotada a R$ 5,31.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61