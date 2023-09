Dólar hoje: moeda abre a segunda-feira (11) cotada a R$ 4,98

O dólar americano começou esta segunda-feira (11) em alta, cotado a R$ 4,98 para compra e venda. Trata-se do mesmo valor recorde observado em 21 de agosto, quando a moeda atingiu sua máxima. Com isso, o dólar se aproxima da marca de R$ 5,00.

Hoje, o pessimismo é influenciado, principalmente, pelo setor externo. Há expectativa de aumento da taxa básica de juros da economia dos Estados Unidos, o que estimula a saída de divisas do Brasil. O mercado também se encontra à espera dos dados da inflação do país norte-americano.

Além disso, há tensão no mercado externo de combustíveis com a decisão da Rússia e da Arábia Saudita de cortarem a oferta diária dos barris de petróleo.

O euro seguiu a tendência de leve alta em relação à última cotação e começou o dia cotado a R$ 5,33.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

